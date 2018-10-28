Kartepe Belediye - Ziraat Bankası

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 2.Grup’ta zirvede yer alan lider Kartepe Belediyespor, bugün 5’te 5 yapmak için rakibi Ziraat Bankası takımını ağırlayacak. 4 maçta 4 galibiyet alan, 12 set alıp 4 set veren ve 11 puan toplayan Kartepe, bugün Sarımeşe’de ağırlayacağı rakibine karşı a üstünlük sağlamak istiyor. Mücadele Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.
DÜZCE (18 TEMMUZ) 14:00 ÇİLİMLİ BLD.-ANK.SGK
KOCAELI (K. H.İBRAHİM) 14:00 KARTEPE BLD.-ZİRAAT B.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz