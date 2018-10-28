2018-2019 sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlayan takım, 1. Lig hedefiyle yeni sezona başlayacak. Şanlıurfa Haliliye ekibi, sezonun ilk maçında yarın Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u konuk edecek. Saat 16.00’da, 11 Nisan Spor Salonu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u konuk edecek olan Haliliye Belediye Spor, sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Kağıtspor ise bu maç için iyi hazırlandı ve galibiyetle yeni sezona merhaba demek istiyor.
Bugün 00:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:37 TSİ )
Haliliye Belediye - BŞB Kağıtspor
Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi’nde Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsil eden tek takım olan Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, temsilcimiz Kağıtspor’u gözüne kestirdi.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz