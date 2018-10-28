Haliliye Belediye - BŞB Kağıtspor

2018-2019 sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlayan takım, 1. Lig hedefiyle yeni sezona başlayacak. Şanlıurfa Haliliye ekibi, sezonun ilk maçında yarın Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u konuk edecek. Saat 16.00’da, 11 Nisan Spor Salonu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u konuk edecek olan Haliliye Belediye Spor, sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Kağıtspor ise bu maç için iyi hazırlandı ve galibiyetle yeni sezona merhaba demek istiyor.