Cumhuriyet Bayramı’nı sporla kutluyoruz

Atletizm, Muay Thai, Satranç ve Masa Tenisi branylarında bugün bir çok müsabaka oynanacak ve sürekli Cumhuriyet Bayramı vurgusu yapılacak.

CUMHURİYET BAYRAMI SPOR ETKİNLİKLERİ:

9.30 Atletizm Uluslar arası 29 Ekim Koşusu Seka Park

10.00 M.Thai Cumhuriyet Kupası Gebze S.S.

10.00 Satranç 29 Ekim Altın Çocuklar Tur. Ş.P.R.Topaloğlu

10.00 M. Ten. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ş.P.R.Topaloğlu