Cumhuriyet Bayramı’nı sporla kutluyoruz

Atletizm, Muay Thai, Satranç ve Masa Tenisi branylarında bugün bir çok müsabaka oynanacak ve sürekli Cumhuriyet Bayramı vurgusu yapılacak.
CUMHURİYET BAYRAMI SPOR ETKİNLİKLERİ:
9.30 Atletizm Uluslar arası 29 Ekim Koşusu Seka Park
10.00 M.Thai Cumhuriyet Kupası Gebze S.S.
10.00 Satranç 29 Ekim Altın Çocuklar Tur. Ş.P.R.Topaloğlu
10.00 M. Ten. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ş.P.R.Topaloğlu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz