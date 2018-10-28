Süper B’de üç maç var

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda bugün üç maç oynanacak, Kandıra Belediye-Değirmendere maçı ile bir tarihe ertelendi. Kandıra Belediye antrenör Ayhan Oyan’ın annesi vefat etti. Günün diğer maçlarında Derince Sırrıpaşa-Bekirdere, İlimtepe FK-Kartepe belediye, Tayfunspor-Suadiye karşı karşıya gelecekler. Program ve puan durumu şöyle…
6. HAFTADA GÜNÜN MAÇLARI:
SIRRIPAŞA FK-BEKİRDERE 15.00 DERİNCE SUNİ ÇİM
İLİMTEPE FK-KARTEPE B. 15.00 KÖRFEZ ESENTEPE
GEB.TAYFUN-SUADİYE 17.00 BEYLİKBAĞI STADI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz