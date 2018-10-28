1-B’de hareketli gün

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda bugün 4 maç oynanacak. MAP Şener ligden çekildiği için rakipleri yine hükmen kazanacak.
6.HAFTA GÜNÜN PROGRAMI:
BAŞARAN-KOCAELİ 1937 SEKA 17.00 CEPHANELİK STADI
ÇAMCUKUR SPOR HİSAREYN 17.00 DEĞİRMENDERE STADI
DİLOVASI BLD.-KULLAR 14.00 SALİH GÜN (TAVŞANCIL)
GEB.DENİZLİKÖYÜ-BAHÇECİK 15.00 BEYLİKBAĞI STADI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz