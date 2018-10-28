1D’de 4 maç var

1.Küme Futbol Ligi’nin dört maçı da bugün oynanıyor. Lider Tavşancılspor, Gebze Kirazpınar ile son derece zor bir derbi oynayacak. Maçların programı ve puan durumu öyle…

6.HAFTA GÜNÜN PROGRAMI:

UZUNÇİFTLİK-BAĞÇEŞME 17.30 ARSLANBEY STADI

GÖL.ASARKÖY-S.DOĞAN 14.00 HİSAREYN STADI

K.ESEN-ALİKAHYA B. 17.00 KÖRFEZ ESENTEPE

TAVŞANCIL-G.KİRAZPINAR 16.00 S.GÜN (TAVŞANCIL)