1D’de 4 maç var

1.Küme Futbol Ligi’nin dört maçı da bugün oynanıyor. Lider Tavşancılspor, Gebze Kirazpınar ile son derece zor bir derbi oynayacak. Maçların programı ve puan durumu öyle…
6.HAFTA GÜNÜN PROGRAMI:
UZUNÇİFTLİK-BAĞÇEŞME 17.30 ARSLANBEY STADI
GÖL.ASARKÖY-S.DOĞAN 14.00 HİSAREYN STADI
K.ESEN-ALİKAHYA B. 17.00 KÖRFEZ ESENTEPE
TAVŞANCIL-G.KİRAZPINAR 16.00 S.GÜN (TAVŞANCIL)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz