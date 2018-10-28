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Bugün 08:30 TSİ- Spor ( G : Dün 10:58 TSİ )

Kocaeli U12’de Ligi’nde yine yoğun bir gün yaşanacak

Kocaeli U12 Futbol Ligi’ne bugün oynanacak maçlarla devam edilecek.

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Kocaeli U12 Futbol Ligi’ne bugün oynanacak maçlarla devam edilecek. C,  F, G, H gruplarındaki toplam 12 maç, 3 ayrı statta oynanacak. Program şöyle…

C-İZMİT G.B-İZMİT FK                        10.15       M.KAĞITÇI  1  

C-YENİ DOĞAN S.-İZMİT K.               10.15       M.KAĞITÇI  2  

F-K.M.AKÇAT-K.MÜRSEL İ.               11.00       KAVAKLI

F-G.ÇİFTLİK-SEKA DOĞAN              12:15       KAVAKLI

F-İHSANİYE-ULAŞLI                         13.30       KAVAKLI

F-HARB İŞ - KAVAKLI                       14.45       KAVAKLI

G-K.YALI-İLİMTEPE G.                     11.00       DERİNCE SUNİ 1

G-ÇINARLI-İLİMTEPE FK                 11.00       DERİNCE SUNİ 2

H-ÇAMLITEPE-DERİNCE G.            12.15       DERİNCE SUNİ 1

H-YAVUZ-K.BLD.H.YILDIZ                12.15       DERİNCE SUNİ 2

G-D.ÇENEDAĞ-DERİNCE B.           13.30       DERİNCE SUNİ 1

H-KÖRFEZ İL.-B.DERİNCE              13.30       DERİNCE SUNİ 2

Bugün 08:30 TSİ - Spor

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