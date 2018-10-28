Kocaeli U12’de Ligi’nde yine yoğun bir gün yaşanacak

Kocaeli U12 Futbol Ligi’ne bugün oynanacak maçlarla devam edilecek. C, F, G, H gruplarındaki toplam 12 maç, 3 ayrı statta oynanacak. Program şöyle…
C-İZMİT G.B-İZMİT FK 10.15 M.KAĞITÇI 1
C-YENİ DOĞAN S.-İZMİT K. 10.15 M.KAĞITÇI 2
F-K.M.AKÇAT-K.MÜRSEL İ. 11.00 KAVAKLI
F-G.ÇİFTLİK-SEKA DOĞAN 12:15 KAVAKLI
F-İHSANİYE-ULAŞLI 13.30 KAVAKLI
F-HARB İŞ - KAVAKLI 14.45 KAVAKLI
G-K.YALI-İLİMTEPE G. 11.00 DERİNCE SUNİ 1
G-ÇINARLI-İLİMTEPE FK 11.00 DERİNCE SUNİ 2
H-ÇAMLITEPE-DERİNCE G. 12.15 DERİNCE SUNİ 1
H-YAVUZ-K.BLD.H.YILDIZ 12.15 DERİNCE SUNİ 2
G-D.ÇENEDAĞ-DERİNCE B. 13.30 DERİNCE SUNİ 1
H-KÖRFEZ İL.-B.DERİNCE 13.30 DERİNCE SUNİ 2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz