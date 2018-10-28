U-15 Ligi maçları kaçmaz

Kocaeli U15 Futbol Ligi’nde bugün tam 8 maç var. Bu maçlar 5 gruba dahil.
Program şöyle…
B-B.DERİNCE-SERDAR G.B 17.00 DERİNCE SUNİ
D-SARIMEŞE-Ç.PLAJYOLU 14.00 ARSLANBEY
D-YEŞİLOVA-K.GENÇ 13.00 CEPHANELİK
E-HİSAREYN-GÖLCÜK İ.Y 12.00 HİSAREYN
G-DARICA MARTI-TRAKYA 13.00 DARICA N.HATUN
G-ÇAYIROVA G.B M.KENT 12.00 ŞEKERPINAR
H-ÇAYIROVA BLD.-M.PAŞA 17.30 Ç. KUŞTEPE
H-DİLOVASI BLD.-Ç.GÜMÜŞ 12.00 DİLOVASI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz