U17 Ligi’nde zorlu maçlar

Artık sona yaklaşan U17 Futbol Ligi futbol maçları tüm hızıyla devam ediyor. E, F, C, D ve G gruplarında yer alan takımların maçları bugün oynanacak. Dün ligde 11 maç vardı. Bugün 8 statta 9 maç var.

Program şöyle…

B-Y.DOĞAN SERDAR-41 FK 14.00 M.ALİ KAĞITÇI

C-BAĞÇEŞME-K.YENİŞEHİR 16.00 M.ALİ KAĞITÇI

C-İZMİT FK-KİRAZLIYALI 16.00 A.KALKAVAN

D-ARSLAN.-G.BAŞİSKELE 15.30 ARSLANBEY

C-F.NEŞE-ÜÇYOLDOĞU 15.00 CEPHANELİK

D-KULLAR-KARTEPE BLD. 17.00 Ş.A.KULAKSIZ

F-G.BEYLİKBAĞI-DARICA 13.00 BEYLİKBAĞI

G-DAR.MARTI-ÇERKEŞLİ 15.00 D.NENE HATUN

E-GÖLCÜK İ.Y.-K.M.İ.Y 16.30 KAVAKLI