U17 Ligi’nde zorlu maçlar

Artık sona yaklaşan U17 Futbol Ligi futbol maçları tüm hızıyla devam ediyor. E, F, C, D ve G gruplarında yer alan takımların maçları bugün oynanacak. Dün ligde 11 maç vardı. Bugün 8 statta 9 maç var.
Program şöyle…
B-Y.DOĞAN SERDAR-41 FK 14.00 M.ALİ KAĞITÇI
C-BAĞÇEŞME-K.YENİŞEHİR 16.00 M.ALİ KAĞITÇI
C-İZMİT FK-KİRAZLIYALI 16.00 A.KALKAVAN
D-ARSLAN.-G.BAŞİSKELE 15.30 ARSLANBEY
C-F.NEŞE-ÜÇYOLDOĞU 15.00 CEPHANELİK
D-KULLAR-KARTEPE BLD. 17.00 Ş.A.KULAKSIZ
F-G.BEYLİKBAĞI-DARICA 13.00 BEYLİKBAĞI
G-DAR.MARTI-ÇERKEŞLİ 15.00 D.NENE HATUN
E-GÖLCÜK İ.Y.-K.M.İ.Y 16.30 KAVAKLI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz