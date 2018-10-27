DYO Boya, inşaat sektöründeki olumsuz gelişmeler nedeniyle Dilovası fabrikasında üretime belli dönemlerde ara vereceğini açıkladı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnşaat boyaları pazarındaki gelişmelere bağlı olarak optimum üretim planlamamız gereği Şirketimiz Dilovası Fabrikası'nda inşaat iş ünitesinde Kasım ayında farklı günlerde toplam 5 iş günü faaliyete ara verilecektir."
Dün 12:11 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Dün 13:05 TSİ )
Boya devi üretime ara veriyor
DYO Boya, inşaat sektöründeki olumsuz gelişmeler nedeniyle Dilovası fabrikasında üretime belli dönemlerde ara vereceğini açıkladı.
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Dün 12:11 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
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Kandıralı - Hükümet söyledi Kriz yokmuş.Yalan söylüyorlarmış.
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