Boya devi üretime ara veriyor

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DYO Boya, inşaat sektöründeki olumsuz gelişmeler nedeniyle Dilovası fabrikasında üretime belli dönemlerde ara vereceğini açıkladı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnşaat boyaları pazarındaki gelişmelere bağlı olarak optimum üretim planlamamız gereği Şirketimiz Dilovası Fabrikası'nda inşaat iş ünitesinde Kasım ayında farklı günlerde toplam 5 iş günü faaliyete ara verilecektir."