Deniz İnan ile şiir dinletileri

İlimizde geçtiğimiz üç sezon boyunca her yıl ekim ayının son cumartesi akşamı başlayıp, mayıs ayına kadar düzenli olarak devam eden ‘Deniz İnan ile Şiirin Kırk Yüzü’ şiir dinletileri dördüncü sezonuna Prizma Sanat Merkezi’nde merhaba dedi. Tamamı halka açık ve ücretsiz olan şiir dinletilerine isteyen şiir okuyarak da eşlik edebiliyor. Öğrencilerin ve yerel halkın yoğun katılım gösterdiği etkinlikler enstrümanlar ile birleşip müzik ziyafeti de sunuyor.