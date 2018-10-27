İlimizde geçtiğimiz üç sezon boyunca her yıl ekim ayının son cumartesi akşamı başlayıp, mayıs ayına kadar düzenli olarak devam eden ‘Deniz İnan ile Şiirin Kırk Yüzü’ şiir dinletileri dördüncü sezonuna Prizma Sanat Merkezi’nde merhaba dedi. Tamamı halka açık ve ücretsiz olan şiir dinletilerine isteyen şiir okuyarak da eşlik edebiliyor. Öğrencilerin ve yerel halkın yoğun katılım gösterdiği etkinlikler enstrümanlar ile birleşip müzik ziyafeti de sunuyor.
Dün 12:24 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Dün 12:25 TSİ )
Deniz İnan ile şiir dinletileri
Kocaeli’nin şiirdeki genç temsilcisi Deniz İnan, her yıl düzenlediği şiir dinletileri ile adından söz ettirmeye devam ediyor
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Dün 12:24 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz