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Dün 12:24 TSİ- Sağlık ( G : Dün 12:26 TSİ )

Aile Konak Hastanesi’nde ‘Hasta Hakları Günü’ kutlandı

Gölcük’te hizmet vermekte olan Özel Aile Konak Hastanesi, ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’nü bünyesinde tedavi gören hasta ve misafirleri ile kutladı.

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Gölcük’te hizmet vermekte olan Özel Aile Konak Hastanesi, ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’nü bünyesinde tedavi gören hasta ve misafirleri ile kutladı. Hastaların en doğal hakkı olan sağlık hizmetini eksiksiz ve yüksek memnuniyet oranı ile alması için gayret gösteren, hastane politikası gereğince her gün hasta katları ve poliklinikleri ziyaret edilerek, anketler doldurularak memnuniyet ve şikayet oranlarını tespit eden hasta hakları birimi bu önemli günde de görev aldı. Hasta ve ziyaretçiler bu ziyaretten çok mutlu olduklarını ilettiler ve hastane yönetimine teşekkürlerini sundular.

Dün 12:24 TSİ - Sağlık

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