İzmit Belediyesi tarafından engelli gençlere yönelik ritim dersleri, 6 Kasım’da yeniden başlayacak. Ritim kurslarına katılmak isteyenlerin başvurularını Belsa B Blok 2. kattaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapılacağı kaydedildi. Eğitilebilir, öğretilebilir engelli gençlerden oluşan ritim dersleri Murat Bizel eşliğinde gerçekleştirilecek Yetkililer ritim çalışmasının sanatsal boyutunun yanı sıra, engelli gençlerin kendilerini ifade edebilmesi ve geliştirebilmesi açısından önemli olduğunu söylediler. 6 Kasım’dan itibaren başlayacak ritim kursuna katılacak engelliler, çeşitli konserler de verecek.
Dün 12:25 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Dün 12:26 TSİ )
Ritim dersleri yeniden başlıyor
Engelli gençlere yönelik İzmit Belediyesi tarafından organize edilen ritim dersleri, 6 Kasım’da yeniden başlıyor.
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Dün 12:25 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz