Liseli Gülizar'dan haber alınamıyor

Gölcük Merkez Mahallesi’nde oturan Feyzi-Ceylan Kör çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Kız Meslek Lisesi 2. sınıf öğrencisi Gülizar Kör (15), 6 gün önce annesine "arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen Gülizar Kör’u polis her yerde arıyor.

"KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUM"

Bergama’da çalışan baba Feyzi Kör, "Benim kızım daha öncede iki kez evden kaçmış ancak 2-3 gün sonra kendisi eve dönmüştü. Benim kızım zihinsel veya fiziksel her hangi bir sorunu yok, sağlıklı. Ağabeyleriyle arası gayet iyi, her hangi bir konuda huzursuzluğu ve sıkıntısı yok. Kötü arkadaşları da yok. Evden çıktıktan sonra neden dönmedi bilmiyoruz. Durumu polise ve adli makamlara bildirdik. Yerini gören veya bilen varsa insaniyet namına 0 537 602 16 41 numaralı telefona bildirmelerini istiyoruz. Kızımın hayatından endişe duyuyorum" dedi.