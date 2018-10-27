Kocaeli’de son 1 yılda 28 bin kişi istihdam edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ağustos 2018 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 77'nci sayısı yayımlandı. Buna göre; Temmuz 2018’de, son bir yıldaki değişimlere bakıldığında yüzde 3,5 ile en fazla artış esnaf ve çiftçi sayısında görüldü.

ARTIŞ ORANLARI

Son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısında yüzde 3.3; kamu çalışanı sayısında yüzde 1.2 artış yaşandı. Sigortalı ücretli (4/a), kendi hesabına çalışan esnaf ve çiftçi (4/b) ve kamu çalışanı (4/c) sayıları Ocak 2013’de 100 kabul edildiğinde, söz konusu değer Temmuz 2018’de sigortalı ücretlilerde (4/a) 125.4, kendi hesabına çalışan esnaf ve çiftçilerde (4/b) 96.1 ve kamu çalışanlarında (4/c) ise 112.8 oldu.

İSTİHDAM 1 YILDA 469 BİN 1 AYDA 146 BİN ARTTI

Temmuz 2018’de sigortalı ücretli çalışan sayısı Temmuz 2017’ye göre yüzde 3.3’lük artışla 14 milyon 664 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Haziran 2018’e göre sigortalı ücretli çalışan sayısında 146 binlik artış gerçekleşti. Temmuz 2018’de esnaf ve çiftçi sayısı Temmuz 2017’ye göre yüzde 3.5’lik artışla 2 milyon 849 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında ise Haziran 2018’e göre esnaf ve çiftçi sayısında 146 binlik artış gerçekleşti. Temmuz 2018’de kamu çalışan sayısı Temmuz 2017’ye göre yüzde 1,2’lik artışla 3 milyon 11 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Haziran 2018’e göre kamu çalışanı sayısında 9 binlik azalış gerçekleşti.

KOCAELİ 28 BİNDE

Sigortalı ücretli çalışan sayısı Temmuz 2018’de geçen yıla göre 74 ilde artarken; 7 ilde ise azaldı. En fazla artış 48 bin ile Antalya’da yaşandı. Antalya’yı; 39 bin artışla Ankara, 38 bin artışla İzmir, 28 bin artışla Kocaeli ve 19 bin artışla İstanbul takip etti. Oransal olarak sigortalı ücretli istihdamı Temmuz 2017’ye göre yüzde 35,3 ile en hızlı Kilis’te arttı. Kilis’i; Hakkari, Ardahan, Bitlis ve Tunceli takip etti.

YENİ KOBİ SAYIMIZ; 19 BİN

Bu arada Kocaeli, iş yeri sayısı artışında da İstanbul, İzmir ve Ankara’nın ardından dördüncü sırada yer aldı. İlimizin KOBİ seviyesindeki artışında ise yine aynı kentlerin ardından dördüncülükte yer alması dikkat çekti. Sigortalı çalışan sayılarının KOBİ’lere göre dağılımlarına bakıldığında; Temmuz 2017’ye göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı 390 bin artarken, Haziran 2018’e göre 47 bin arttı. Temmuz 2017’ye göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artış gösteren il 54 bin istihdam ile İstanbul oldu. İstanbul’u; 28 bin ile Ankara, 26 bin ile İzmir ve Antalya ve 19 bin ile Kocaeli izledi.

ARTAN KAZANÇTA DA KOCAELİ ÜSTLERDE

Bu arada verilerin en ilginç noktası ise 4/a sigortalı kapsamında prime esas ortalama günlük kazançların illere göre bakıldığında; Ardahan’ın 24.35 lira artış ile 1 yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan il olması. Ardahan’ı; Eskişehir, Siirt, Karabük ve Kocaeli izledi. Bir yılda ortalama günlük kazancı en hızlı artan il yüzde 27.5 ile yine Ardahan ilk sırada ler aldı.