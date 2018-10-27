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Dün 12:50 TSİ- Ekonomi ( G : Dün 12:52 TSİ )

KOTO heyeti Azerbaycan’dan döndü

İnşaat ve müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının yer aldığı KOTO heyeti, özellikle yapı-inşa alanında kentimize yeni dış pazarlar kazandırmak üzere gittiği Azerbaycan’da önemli temaslar kurdu.

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Kocaeli Ticaret Odası’ndan (KOTO) bir heyet, yapı-inşa alanında önemli fırsatlar barındıran Azerbaycan’a iş programı gerçekleştirdi. Heyette oda adına yönetim kurulundan Mikail Kayacı, meclis üyesi Mert Kavşut, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, sektör temsilcileri; Hasan Tahsin Karaosmanoğlu, Ceyhan Çağlayan, Abdulsamet Ünaltın, Abdullah Üstübi, Soner Feratoğlu, Veli Başkurt, Erdal Torunoğulları ve Nurettin Bulut yer aldı. 

YENİ YATIRIM İMKANI

Azerbaycan’daki ziyaretler kapsamında ilk olarak Baki Ticaret Müşaviri Erkan Özoral ile bir araya gelen heyet, Türk iş insanlarının ülkedeki konumu, Türk şirketlerin faaliyet kolları, Türk firmalarının inşaat sektöründeki yatırımları hakkında bilgi aldı. KOTO heyetini ağırlayan ticaret müşaviri Özoral, “Türk iş insanlarının Azerbaycan’da önemli ve büyük yatırımları bulunuyor. Yeni yatırımlar ve işbirlikleri için destek olmaya hazırız” dedi.

FUARI DA GEZDİLER

Heyetin ikinci ziyareti Azerbaycan Sahibkarlar (İşadamları) Teşkilatları Milli Konfederasyonu’na oldu. Burada, konfederasyon başkan vekili Vüqar Zeynalov, tarafından ağırlanan KOTO heyeti, Kocaeli iş dünyası ve ekonomik hayatı hakkında bilgiler sundu. Türk ve Azeri halklarının asırlardır dostluk ve kardeşlik bağları ile birbirine bağlı olduğunu, son yıllarda bu ilişkilerin ticarete de çok olumlu yansıdığını ifade eden Zeynalov, Türk iş dünyasının ülkede çok güçlü olduğunu söyledi. Akabinde, Azerbaycan 18. Yapı, Isıtma ve Havalandırma Fuarı’nı ziyaret eden heyet, burada sektörün dünya partnerleriyle bir araya geldi.

Dün 12:50 TSİ - Ekonomi

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