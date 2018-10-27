Çöven’e 25. yıl plaketi

Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk de, önceki gün Mehmet Çöven’i ziyaret ederek kendisine esnaflıktaki 25’inci yılı dolayısıyla plaket takdim etti. Oda başkanı Öztürk’e ziyareti sırasında; Mehmet Ali Yıldırım, Hakan Tatlı ve Salih Taştekin eşlik etti.
ÖZTÜRK’TEN KUTLAMA
Buluşmada konuşan Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, “Mehmet bey esnaflık bilincini en iyi taşıyan isimlerden birisi. Kendisi ilçemizde birçok esnaf yetiştirmiş ve sektörünün gelişmesine de önemli katkılar sunmuştur” dedi. 25 yılı geride bırakan esnaf Mehmet Çöven de, ziyaret nedeniyle Öztürk ve beraberindekilere teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz