Çöven’e 25. yıl plaketi

Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk de, önceki gün Mehmet Çöven’i ziyaret ederek kendisine esnaflıktaki 25’inci yılı dolayısıyla plaket takdim etti. Oda başkanı Öztürk’e ziyareti sırasında; Mehmet Ali Yıldırım, Hakan Tatlı ve Salih Taştekin eşlik etti.

ÖZTÜRK’TEN KUTLAMA

Buluşmada konuşan Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, “Mehmet bey esnaflık bilincini en iyi taşıyan isimlerden birisi. Kendisi ilçemizde birçok esnaf yetiştirmiş ve sektörünün gelişmesine de önemli katkılar sunmuştur” dedi. 25 yılı geride bırakan esnaf Mehmet Çöven de, ziyaret nedeniyle Öztürk ve beraberindekilere teşekkür etti.