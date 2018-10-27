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Dün 12:52 TSİ- Ekonomi ( G : Dün 12:54 TSİ )

KSO, bir tarihi ortaya çıkardı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), kent tarihine önemli bir katkıda bulunuyor.

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Oda yönetimi tarafından, ‘restore edilen eski İzmit evleri konaklama işletmesi olarak tarihe can veriyor projesi’ kapsamında, yaptırılan Kapanca Sokak’taki tarihi binanın restore çalışması tamamlandı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) da destekleri ile tamamlanan projenin açılışı 30 Ekim Salı günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

Dün 12:52 TSİ - Ekonomi

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