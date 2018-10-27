Oda yönetimi tarafından, ‘restore edilen eski İzmit evleri konaklama işletmesi olarak tarihe can veriyor projesi’ kapsamında, yaptırılan Kapanca Sokak’taki tarihi binanın restore çalışması tamamlandı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) da destekleri ile tamamlanan projenin açılışı 30 Ekim Salı günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek.
Dün 12:52 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Dün 12:54 TSİ )
KSO, bir tarihi ortaya çıkardı
Kocaeli Sanayi Odası (KSO), kent tarihine önemli bir katkıda bulunuyor.
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Dün 12:52 TSİ - Ekonomi
Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz