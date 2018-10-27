KSO, bir tarihi ortaya çıkardı

Oda yönetimi tarafından, ‘restore edilen eski İzmit evleri konaklama işletmesi olarak tarihe can veriyor projesi’ kapsamında, yaptırılan Kapanca Sokak’taki tarihi binanın restore çalışması tamamlandı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) da destekleri ile tamamlanan projenin açılışı 30 Ekim Salı günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek.