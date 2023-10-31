BAŞİSKELE İLÇESİ SERDAR MAHALLESİ DEPO VE İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI İLANI

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/III veya A/IV veya A/IX Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı HER CİNS ZEMİNDE HENDEK, TEMEL VE SERBEST KAZI YAPILMASI 2,35% 4,7% 1,35 KAZI MALZEMESİNİN TAŞINMASI 3,13% 6,27% 1,8 BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEMESİNDE GRANÜLOMETRİK KUM - KIRMATAŞ İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI 0,13% 0,26% 0,07 BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA KIRMATAŞ MALZEME İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI 0,1% 0,2% 0,06 BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA STABİLİZE MALZEME İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI 0,03% 0,06% 0,02 İDARE MALI Ø 250 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ 0,04% 0,08% 0,02 İDARE MALI Ø 400 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ 0,05% 0,1% 0,03 MAKİNA İLE DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI 1,66% 3,31% 0,95 1,50 M PANEL ÇİT VE JİLETLİ TEL İLE PANEL ÇİT YAPILMASI 0,92% 1,84% 0,53 50 M3'LÜK PREKAST DEPONUN TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMAS 3,53% 7,06% 2,02 2000 M3'LÜK İÇMESUYU DEPOSUNUN İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI 42,47% 84,94% 24,36 DN 80 PN16 SÜRGÜLÜ VANA(F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,18% 0,36% 0,1 DN 100 PN16 SÜRGÜLÜ VANA(F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,08% 0,17% 0,05 DN 100 PN10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,06% 0,13% 0,04 DN100 PN16 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK KREPİN TEMİNİ VE MONTAJI 0,13% 0,27% 0,08 DN50 PN16 SEVİYE KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 1,12% 2,23% 0,63 DN100 PN16 PİSLİK TUTUCU (Y TİPİ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,05% 0,11% 0,03 DN100 PN 16 MEKANİK SAYAÇ(PULSE ÇIKIŞLI) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,06% 0,12% 0,03 DN100 PN 16 AISI 304 PASLANMAZ FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,11% 0,21% 0,06 Ø90 PN16 PE100 BORU TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,05% 0,1% 0,03 DN250 PN 16 SÜRGÜLÜ VANA(F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,75% 1,51% 0,43 DN250 PN 16 SEVİYE KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 2,75% 5,5% 1,57 DN250 PN16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,52% 1,03% 0,3 DN250 PN 16 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,11% 0,23% 0,07 DN500 PN 10 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,42% 0,84% 0,24 DN500 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,77% 1,55% 0,44 DN500 PN 10 KELEBEK VANA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 1,99% 3,97% 1,14 DN400 PN 10 ST37 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,15% 0,3% 0,09 DN400 PN 10 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,39% 0,79% 0,23 DN400 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,36% 0,72% 0,2 DN400 PN 16 KELEBEK VANA (ORANSAL AKTÜVATÖRLÜ)TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,45% 0,89% 0,26 DN400*4.0 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,06% 0,12% 0,04 DN250*3 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,17% 0,34% 0,1 DN500*5.0 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,19% 0,37% 0,11 DN500 PN16 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK KREPİN TEMİNİ VE MONTAJI 0,53% 1,07% 0,3 DN500/250 PN10 KONSANTİRİK REDİKSİYON TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,05% 0,02 DN 500 PN10 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,21% 0,42% 0,12 DN 250 PN16 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,09% 0,18% 0,05 DN250 t:3.0 mm AISI 304 PASLANMAZ BORU TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,5% 1% 0,29 DN500 t:5.0 mm AISI 304 PASLANMAZ BORU TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,08% 0,16% 0,05 TEK KİRİŞLİ FREN (HAREKETLİ VİNÇ) 1000 Kg TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 1,71% 3,42% 0,97 2 Mt. UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65 X 65 X 7 'LİK KÖŞEBENT VE 5 METRE ŞERİT VE BUNLARIN GÖMÜLMESİ 0,03% 0,06% 0,02 TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK) ELEKTROLİTİK BAKIR 0,11% 0,23% 0,06 GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ 0,03% 0,06% 0,02 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 3X2.5 mm² NHXMH KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,08% 0,16% 0,05 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X4 mm² NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,04% 0,07% 0,02 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X6 mm² NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,05% 0,1% 0,03 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 4X10 mm² NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,08% 0,15% 0,04 LIYCY SİNYAL KABLOSU 4X1,0 mm² TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,07% 0,02 LIYCY SİNYAL KABLOSU 12X1,5 mm² TEMİNİ VE MONTAJI 0,09% 0,17% 0,05 ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI NORMAL TEMİNİ VE MONTAJI 0,15% 0,3% 0,09 ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI KOMİTATÖR TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,06% 0,02 ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI PARALEL TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,06% 0,02 ETANJ PRİZ SORTİSİ GÜVENLİK HATLI TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,05% 0,01 KOMBİ MONO VE TRİFAZE PRİZ KUTUSU TEMİNİ VE MONTAJI 0,05% 0,1% 0,03 2X18 WAT ETANJ LED TİP AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEMİNİ VE MONTAJI 0,09% 0,18% 0,05 ÖNDEN KAPAKLI PANO TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,06% 0,02 GALVANİZLİ DALDIRMA TİP ENDÜSTRİYEL SAÇ KABLO KANALI ( 2,0 MM , APARATLARI DAHİL) TEMİNİ VE MONTAJI 0,12% 0,24% 0,07 MEVCUT SCADA SİTEMİNİN (SCADA VE OTOMASYON PANOSU RTU, GSM MODEM VE TÜM KOMPANETLER DAHİL) DEMONTAJ MONTAJI 0,04% 0,07% 0,02 HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI 0,06% 0,12% 0,03 HARİCİ TİP FOTOSELLİ AYDINLATMA PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,06% 0,02 60 WATT LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI 0,06% 0,11% 0,03

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.



