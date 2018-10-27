Turkcell’den rekor gelir

Turkcell, yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini yüzde 26.1 artırarak 5.8 milyar lira ile bugüne kadar bir çeyrekte elde edilen en yüksek gelire ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla FAVÖK yüzde 46.6 artışla 2.4 milyar lira oldu. Bu sonuçlarla Turkcell Grup’un yılın ilk dokuz ayındaki büyüme oranı yüzde 20.8 olurken, toplam gelirleri ise 15.7 milyar liraya ulaştı. Turkcell Grup’un ilk 9 aydaki net karı ise 1.2 milyar lira oldu.

HEDEFLER YÜKSELDİ

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yaptığı açıklamada, “Bu tablo dijital iş modelimizle istikrarlı büyümeye devam ettiğimizin kanıtı. İlk dokuz ayda gerçekleşen güçlü performansımızı esas alarak, 2018 yılı için gelir büyümesi ve FAVÖK marjı hedeflerimizi sırasıyla, yüzde 20-22 ve yüzde 39-41 olarak yukarı yönlü güncelliyoruz” dedi. Turkcell’in dijital servislerinin indirilme rakamı, bu çeyrekteki ivmeyle birlikte 130 milyona ulaştı. Üç yıl içinde hedef bu rakamı 1 milyara çıkarmak.