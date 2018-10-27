İMO’da ideCAD Betonarme 8.6 Eğitimi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi, proje çizimleri ve statik hesaplamalar için kullanılan ideCAD Betonarme 8.6 yazılımına ilişkin iki günlük eğitim semineri düzenledi. Şube konferans salonunda başlayan ve inşaat mühendisi Berat Denli tarafından verilen seminere, şube üyeleri ve inşaat mühendisliği bölümünde okuyan genç mühendis adayları katıldı.

SEMİNERLER SÜRECEK

Denli, ideCAD Betonarme 8.6 yazılımı konusunda katılımcıları bilgilendirdi. İdecad’ın betonarme üst yapıların statik hesapları ve çizimlerin hazırlanmasını içeren betonarme analiz programı olduğunu hatırlatan Denli, İdecad kullanıcılarına ve İdecad’ı kullanmak isteyenlere, programın sunduğu olanakları ve bilgileri aktardı. Denli, İMO Kocaeli Şubesi ile ortaklaşa düzenledikleri eğitim seminerlerini sürdüreceklerini söyledi.