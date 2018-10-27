Karadeniz: Şoför esnafı desteklenmeli

Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, maddi yükü gün geçtikçe artan şoför esnafının daha fazla dayanma gücünün kalmadığını ve kontak kapama aşamasına yaklaştığını belirtti. Karadeniz, günümüz ekonomik şartlarında maliyetleri her geçen gün artan şoför esnafının mutlaka desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“ENFLASYON DA DÜŞER”

“Akaryakıt giderleri, araç bakım maliyetleri ve personel giderleri gibi tüm girdileri artan şoför esnafı ticari akaryakıt ile desteklenmeli. Ulaştırma sektörüne destek verilirse bunun olumlu yansımaları olur ve vatandaşlar daha ucuza ulaşım sağlar, daha uygun fiyata ürün satın alabilir. Bu sayede enflasyon da aşağı iner” dedi.