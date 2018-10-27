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Dün 12:57 TSİ- Spor ( G : Dün 16:08 TSİ )

Diyarbekirspor: 3 Kocaelispor: 0 (Bitti)

Kocaelispor Diyarbekirspor karşılaşması Seyrantepe Spor Komleksinde saat 13.00'da başladı. Maçı Demokrat Özgür Güneş yönetti.

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Kocaelispor Diyarbekirspor karşılaşması Seyrantepe Spor Komleksinde saat 13.00'da başladı. Maçı Demokrat Özgür Güneş yönetti.

DAKİKALAR:

0' Maç başladı!

3' Diyarbakır ekibi maça iyi başladı. Atak yönü sağ kanattan kullanılan kornere yapılan kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak maçın hakemi Demokrat Özgür Güneş ceza sahası içinde faul tespit ettiği için ağlara giden topa gol kararı vermedi.

GOL!

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11' Kocaelispor şanssız bir golle geriye düştü. Maça etkili başlayan Diyarbekir sağdan etkili olmak istedi. Yapılan ortada Kemal Can’ın ters vuruşu ağlara gitti ve Kocaelispor 1-0 geriye düştü.

13' Diyarbakır temsilcisi 2. gole çok yaklaştı ve Aykut ile net gol kaçtı.

16' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Atak yönü sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda uzak kale direği yakınlarına yapılan ortada Murat Başak, topu ıskaladı.

18' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kemal’in kafa vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

24' Kocaelispor Sinan ile net gol kaçırdı. Savunma arkasına sarkan Sinan, sağ çaprazda Gökhan’ı karşısında gördü. Sinan ve Gökhan topa aynı anda hamle yaptı. Sinan dokunuşunda Gökhan soluna kapanarak topu çıkardı.

30' Kocaelispor gole bir kez daha yaklaştı. Hamza’nın pasında Burak Süleyman’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.

İNANILMAZ POZİSYON!

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32' Kocaelispor’da Sinan sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Önce savunmadan kendini kurtaran ardından kaleciyi de geçen Sinan topu boş kaleye göndermek üzereyken yerde kaldı. Gözler maçın hakemi Güneş’e çevrildi ancak Güneş pozisyona devam kararı verdi.

36' Burak Süleyman sağdan Hamza’nın pası ile son çizgiye inmek isterken yerde kaldı. Yeşil Siyahlılar penaltı bekledi ancak Hakem Demokrat Özgür Güneş köşe vuruşunu işaret etti.

45' Kocaelispor çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Burak Süleyman’ın şutunda sonuç çıkmadı ve ilk yarı sona erdi.

45+' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

46' Kocaelispor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Mert çıktı, Gökdeniz girdi.

GOL!

50' Kocaelispor ikinci golü yedi. Sağ kanattan gelişen atakta Kocaelispor savunması topu bir türlü uzaklaştırmadı. Sağ çaprazda topla buluşan Özgür’ün sol ayağı ile çektiği şut herkesin bakışları arasında sağ köşeden ağlarla buluştu. (2-0)

53' Kocaelispor farkı 1’e indirme şansını kaçırdı. Kaleciyi karşısında gören Gökdeniz’in şutunu Gökhan çıkardı.

SAKATLIK!

Kocaelispor’da maça devam edemeyen Murat Başak çıktı, yerine Onur Öztonga girdi.

59' Burak Süleyman’ın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü. 1 dakika sonra Sefa ile son vuruş gol getirmedi ve yine gol kaçtı!

GOL!

63' Diyarbekir’in 3. golü Aykut ile geldi. Yine sağdan gelişen atakta yapılan kafa vuruşu savunmadan döndü, boşta kalan top Aykut’a geldi. Bu futbolcunun şutu sağdan ağlara gitti. (3-0)

Kocaelisporlu futbolcular 3. golün ardından oldukça isteksiz bir performans sergilemeye başladı.

90+' Maç BİTTİ!

Dün 12:57 TSİ - Spor

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