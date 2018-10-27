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Çin zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığındı

Uygur Türkü Munise Uysal, Doğu Türkistan’ın Gulca şehrinde yaşayan ailesi ile yaklaşık 7 aydır görüşemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi. 9 senedir Türkiyede 1,5 senedir Kocaeli’de yaşayan Munise Uysal, Türkiye’nin Uygur Türklerine sahip çıkmamasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

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Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne (Doğu Türkistan) bağlı Gulca şehrinde 1978 yılında dünyaya gelen Munise Uysal, çocukluğundan beri yaşadığı Çin zulmünden kaçarak Türk vatandaşı ve özel bir şirkette çalışan Yalçın Uysal ile evlendi. 1 buçuk senedir Körfez ilçesinde ikamet eden Munise Uysal, son zamanlarda artan Çin zulmüne karşı Türkiye’nin sessiz kalmasına üzüldüğünü belirterek ailesi ile 7 aydır görüşemediğini söyledi.

“GÖZALTINA ALINDIM”

Evli ve 3 çocuk annesi olan Munise Uysal, başından geçenleri gazetemize anlattı. Uysal, “ Çin’de tercümanlık yaparken eşim Yalçın ile tanıştık. 2006 yılının 8. ayında Doğu Türkistan’ın Gulca şehrinde evlendik. Evlendikten sonra eşim İstanbul’a döndü ben de pasaport işlemleri için orada kaldım. Bir süre sonra hamile olduğumu öğrendim. Bir gün dışarı çıktığımda arkamdan bir araba geldi ve içinden inen 2 kişi tarafından gözaltına alındım.

“İŞKENCE UYGULADILAR”

Başıma siyah torba geçirip beni 10-12 saat süren araba yolculuğundan sonra yer altında bulunan bir hapishaneye götürdüler. Önüme bir evrak getirdiler ve onu imzalamamı istediler. Evrakta yabancılara bilgi sızdırmak, ticaret yapmak, devletin güvenliğini tehlikeye sokmak gibi yapmadığım birçok suçu yüklemişler. Baktım olacak gibi değil, işkence yapacaklar, hamile olduğum için çocuğumu düşürdüm ve mecburen imzaladım. Daha sonra beni tek kişilik hücreye attılar. Orada da 20 gün kadar kaldım. Aileme haber de vermemişler. Sorgumdan sonra beni saldılar. Bu olaylardan sonra pasaport çıkarmam 2 yıl sürdü ve ne kadar rüşvet verdiğimizi de hatırlayamıyorum” dedi.

“BİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR” 

Konuşmalarını sürdüren Uysal, “Çinliler Uygur Türklerini kamplara alıyor. Kampta akıl almaz işkencelerden geçiriyorlar. Benim ailem kampta değil ama bir gün sıra onlara da gelecek. Bize karşı yıldırma politikası uyguluyorlar. Topraklarımız çok verimli ve yeraltı madenlerimiz çok zengin. Çinliler topraklarımızı istiyor ve bunun için de bizleri yok etmeye çalışıyorlar. Uygur Türk’ü olarak hiç kimseye zarar vermeyen, her gelene kucak açmış saf bir milletiz” ifadelerini kullandı.

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“AİLEMİN İYİ OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUM” 

Ailem buraya geldiğinde burada kalmalarını teklif ettim ama memleketini bırakıp gelmediler. Ben ailemden haber almak istiyorum. Yetkililerin Ortadoğu ülkelerine gösterdiği ilgiyi Uygur Türklerine de göstermelerini istiyorum. İyi olduklarını bile bilsem bu bana yetecek. 7 aydır onlarla görüşemiyorum. Benim gibi Türkiye’de ya da başka ülkelerde yaşamak zorunda kalan binlerce Uygur Türkü var ve eminim onlar da aileleri ile görüşemiyorlar. Orada Türkiye’yi ve Türkleri kurtarıcı olarak görüyorlar, çok seviyorlar ama buradaki ilgisizlik bizleri üzüyor” dedi. Nuri AKÇAHARMAN

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Yorumlar

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02

Dr Ersoy Kandemir - Bacım Türkiye’de Uygur Türklerinin nüfuslarının 30 milyona yakın olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte,Irak’taki Türkmenlere bile doğru düzgün destek verememiş olduğumuza inanan biri olarak Suriyeli kardeşlerimize destek verirken sizlere destek verememenin çok ciddi bir paradoks olduğuna inanır ve utanırım,Uygur Türklerini yöndiren bir istihbarat ağının olmamasını da ciddi hata olarak görür,Çin Devletini her daim kınarım.

Yanıtla . 1Beğen 28 Ekim 13:23
01

Zulmeşiddetehayir. - Dünyanin kanayan yarasi müslümanlar ve uygur Türkleri Allah yar ve yardimcilari olsun.Cok zor gunler yasiyorlar ve dunya sessiz kaliyor ..

Yanıtla . 0Beğen 27 Ekim 17:43

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