Dereceye giren öğrencilere Vali Aksoy’dan hediye

‘Best Cook Fest’ yarışması için Ukrayna’nın Kiev şehrine giden İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Lisesi kafilesi, önceki günlerde yurda döndü. Düzenlenen yemek yarışmasında birbirinden lezzetli ve yaratıcı yemeklerle dereceye giren öğrenciler, Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy ile okullarında bir araya geldi. Aksoy çiftini, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Şahinkaya ve öğretmenler karşıladı.

HEDİYELERİNİ VERDİ

Vali Hüseyin Aksoy, Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Şahinkaya ve Öğretmen Fatma Zehra Atasever’e başarı belgelerini vermelerinin ardından, ilimizi temsil edip yarışmada dereceye girerek Carving kategorisinde Gümüş Madalya kazanan Aslıhan Bulut, Makarna kategorisinde Bronz Madalya ve Kümes Hayvanları Tabağında Bronz Madalya kazanan Şule Sert, Vejetaryen Yemekleri kategorisinde Gümüş Madalya kazanan Sude Cirit ve Makarna kategorisinde Bronz Madalya kazanan Hacer Demir’e hediyelerini vererek tebrik etti.

“HEPİNİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Vali Hüseyin Aksoy, düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, “Okullarımızdaki başarıları paylaşmak ve diğer öğrencilerimize, okullarımıza da örnek oluşturması düşüncesiyle bugün bu başarıyı elde eden arkadaşlarımızı ziyaret etmek ve onlara başarı dileklerimizi, tebriklerimizi iletmek üzere buradayız. Bu anlamda başta okul müdürümüz, branş öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz” dedi. Vali Aksoy’un konuşmaların ardından İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri günün anısına yaptıkları el işlemesini Hülya Aksoy’a takdim ettiler.