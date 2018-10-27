Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 13:39 TSİ- Eğitim ( G : Dün 13:41 TSİ )

Kartepe Zirvesi’nde Budapeşte süreci konuşuldu

Kartepe Zirvesi “Budapeşte Süreci ve Uluslararası Düzenlemelerde Gelişmeler” başlıklı panel oturumda değerlendirildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Panelde konuşan Londra Regent’s Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, “Budapeşte süreci farklı girişimleri takip ediyor. Ülkeler sınırlarını kontrol etmek için pek çok önlem alıyorlar. Göçmenliği bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Yasa dışı göçmenliğin önüne geçmek içim çözmemiz gereken sorunlardan biri budur. Göçmenliğin asıl sebebine inmeden göç sorununu çözmek zor. Göç konusunda 50-60 yıl öncesine göre insanların maruz kaldığı faktörler artık daha iyi. Göçmenliğin yönetilmesini sağlamak bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Bizler nedense göçmenlerin nereye gittiklerine bakıyoruz. Niçin yola çıktıklarını atlıyoruz. Bu önemli” dedi.

Dün 13:39 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
İMO’da ideCAD Betonarme 8.6 Eğitimi mask
İMO’da ideCAD Betonarme 8.6 Eğitimi
Göç ve Kamu Düzeni Zirve’de mask
Göç ve Kamu Düzeni Zirve’de
Kartepe Zirvesi’nde Budapeşte süreci konuşuldu mask
Kartepe Zirvesi’nde Budapeşte süreci konuşuldu
Ritim dersleri yeniden başlıyor mask
Ritim dersleri yeniden başlıyor
Yıldız Anaokulu'nda Cumhuriyet coşkusu mask
Yıldız Anaokulu'nda Cumhuriyet coşkusu
MARKA’dan ‘Teknik Eğitim’e büyük destek mask
MARKA’dan ‘Teknik Eğitim’e büyük destek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI! mask
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti mask
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem mask
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü mask
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu! mask
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu!
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı

GALERİ

Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti mask
Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı mask
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı! mask
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı!
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı mask
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı mask
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti mask
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL