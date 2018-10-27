Panelde konuşan Londra Regent’s Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, “Budapeşte süreci farklı girişimleri takip ediyor. Ülkeler sınırlarını kontrol etmek için pek çok önlem alıyorlar. Göçmenliği bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Yasa dışı göçmenliğin önüne geçmek içim çözmemiz gereken sorunlardan biri budur. Göçmenliğin asıl sebebine inmeden göç sorununu çözmek zor. Göç konusunda 50-60 yıl öncesine göre insanların maruz kaldığı faktörler artık daha iyi. Göçmenliğin yönetilmesini sağlamak bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Bizler nedense göçmenlerin nereye gittiklerine bakıyoruz. Niçin yola çıktıklarını atlıyoruz. Bu önemli” dedi.
Dün 13:39 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Dün 13:41 TSİ )
Kartepe Zirvesi’nde Budapeşte süreci konuşuldu
Kartepe Zirvesi “Budapeşte Süreci ve Uluslararası Düzenlemelerde Gelişmeler” başlıklı panel oturumda değerlendirildi.
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Dün 13:39 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz