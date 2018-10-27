KOTO’dan ‘Marka Olma Zamanı’ projesi

Gerek ulusal, gerek uluslararası çok sayıda önemli yatırıma ev sahipliği yapan kentimizin, ülke ekonomisine daha fazla katkı sunabilmesi için; mevcut işletmelerin markalaşma bilincini ve marka işletmelerin sayısını artırmayı hedefleyen Kocaeli Ticaret Odası, 3 aşamalı vizyon bir proje başlattı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın da Teknik Destek Programı’nda yer alan ve katılımcılar için tamamen ücretsiz olan projeye başvurular alınmaya başladı.

5 KASIM’DA BAŞLAYACAK

Eğitim, danışmanlık ve analiz süreçlerini kapsayan ‘Kocaeli’de İşletmeler İçin Marka Olma Zamanı! isimli proje, başvuru yapan 50 işletme üzerinde uygulanacak. Projenin ilk aşaması eğitim olacak. 50 işletmeye ‘Markalaşma süreçleri, sürdürülebilir marka stratejileri konusunda bilinirlik, farkındalık oluşturulması ve bu süreçlerin benimsetilmesine’ yönelik eğitimler verilecek. 1 ay süreyle uygulanacak olan projenin eğitim fazı, 5 Kasım 2018 Perşembe günü genel eğitimle başlayacak.