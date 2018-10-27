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24 saat ‘Taziye Çadırı’ hizmeti

İzmit Belediyesi 2 yıldan beri cenaze yakınları için taziye çadırı hizmeti veriyor.

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Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sağlanan taziye çadırı hizmeti sayesinde vatandaşlar özellikle yağışlı havalarda rahat bir nefes alıyorlar. Yetkililer biri 30 diğeri de 50 kişilik taziye çadırının haftanın 7 günü ihtiyaç sahiplerinin emrinde olduğunu belirterek, “ İzmit Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mutluluğuna da üzüntüsüne de ortak oluyoruz. 10 yıla yakın zamandır cenaze evlerine yemek hizmetimizin yanı sıra 2 yıldan beri de taziye çadırı ile vatandaşlarımızın acısına ortak olmaya çalışıyoruz. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 318 00 00- 2211-2212 numaralı telefonu aramaları yeterlidir” dediler. Vatandaşlar da İzmit Belediyesi’ne bu hizmeti için teşekkür ettiler.

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