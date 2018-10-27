Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sağlanan taziye çadırı hizmeti sayesinde vatandaşlar özellikle yağışlı havalarda rahat bir nefes alıyorlar. Yetkililer biri 30 diğeri de 50 kişilik taziye çadırının haftanın 7 günü ihtiyaç sahiplerinin emrinde olduğunu belirterek, “ İzmit Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mutluluğuna da üzüntüsüne de ortak oluyoruz. 10 yıla yakın zamandır cenaze evlerine yemek hizmetimizin yanı sıra 2 yıldan beri de taziye çadırı ile vatandaşlarımızın acısına ortak olmaya çalışıyoruz. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 318 00 00- 2211-2212 numaralı telefonu aramaları yeterlidir” dediler. Vatandaşlar da İzmit Belediyesi’ne bu hizmeti için teşekkür ettiler.
Dün 13:41 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Dün 13:43 TSİ )
24 saat ‘Taziye Çadırı’ hizmeti
İzmit Belediyesi 2 yıldan beri cenaze yakınları için taziye çadırı hizmeti veriyor.
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Dün 13:41 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz