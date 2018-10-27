26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erkan Çelik ve Hasta Hakları Birim Sorumlusu Müge Çetin hastanede yatan hasta ve yakınlarını odalarında ziyaret ederek, günlerini kutladı. Poliklinik katında kurulan stantta hasta iletişim birim sorumlusu tarafından hasta ve hasta yakınlarına broşürler dağıtılarak, hasta hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Dün 13:42 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Dün 13:43 TSİ )
Karamürsel Devlet’te ‘Hasta Hakları Günü’
Karamürsel İlçe Devlet Hastanesi’nde ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’ kutlandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Dün 13:42 TSİ - Sağlık
Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz