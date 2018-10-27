Karamürsel Devlet’te ‘Hasta Hakları Günü’

26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erkan Çelik ve Hasta Hakları Birim Sorumlusu Müge Çetin hastanede yatan hasta ve yakınlarını odalarında ziyaret ederek, günlerini kutladı. Poliklinik katında kurulan stantta hasta iletişim birim sorumlusu tarafından hasta ve hasta yakınlarına broşürler dağıtılarak, hasta hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapıldı.