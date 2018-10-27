Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 13:59 TSİ- Ekonomi ( G : Dün 15:07 TSİ )

İmar Barışında başvuru süresi uzatıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakın Murat Kurum, Kocaeli Valiliği'ni ziyaretinde imar barışında 31 Ekim olan son başvurusu süresinin 31 Aralık tarihine uzatıldığını açıkladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valiliği'nde imar barışının sürekli gündemlerinde olduğunu söyledi. İmar barışının "kaçak binaların devletle olan barışı" olduğunu vurgulayan Kurum, "Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına çıkarılmış olan bir yasa. Elektriği, suyu, doğal gazı bağlansın ve vatandaşımız burada yaşam kalitesini daha yukarı çıkarsın diye yapılmış bir yasa. Yasa 31 Aralık 2017'den önceki yapıları ilgilendiriyor. Bu tarihten önce yapılmış yapıların aslında kayıt altına alınması. Ancak sahada birçok kaçak bina yapılıyor. Bu kaçak binalara ilişkin, hem İçişleri hem Adalet hem de Çevre ve Şehircilik bakanlıkları olarak biz valilerimizle birlikte koordinasyon içinde çalışma yürütüyoruz. Bu binaların hepsi de yıkılacak." diye konuştu. 

Kurum, 2017 sonrasında kaçak bina yapılmasına müsaade edilmemesi konusunda belediye başkanları ve valileri uyardıkları dile getirerek, şunları kaydetti: 

"Bu yapıların da valilik eliyle yıkılması noktasında takiplerini hep birlikte yapalım diyoruz. İmar barışında 31 Ekim'de başvurularımız sona eriyor, bedeli yatırma süreci de 31 Aralık'ta bitiyor. Çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz. Gerçekten çok yoğun şekilde oluyor. Bu başvuru sürecini de 31 Aralık 2018 tarihine kadar inşallah uzatmayı hedefliyoruz. Bu kanundan daha çok vatandaşımızın yararlanması noktasında süreci uzatıp, devletimiz daha çok vatandaşıyla inşallah barışmış olacak. Bu barış, tekrar söylüyorum yeni bina yapmak değildir, yeni bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu noktada hem belediyelerimiz hem de valiliklerimiz her noktada bunun takibini yapıyor olacak.

Dün 13:59 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Oyak Çimento satılıyor! mask
Oyak Çimento satılıyor!
Züccaciye devi de konkordato ilan etti! mask
Züccaciye devi de konkordato ilan etti!
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Körfez Belediyesi, 13 milyon değerindeki arsasını satıyor! mask
Körfez Belediyesi, 13 milyon değerindeki arsasını satıyor!
Yeni trafik cezaları Resmi Gazete'de mask
Yeni trafik cezaları Resmi Gazete'de
Turkcell’den rekor gelir mask
Turkcell’den rekor gelir
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI! mask
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti mask
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem mask
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü mask
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu! mask
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu!
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı

GALERİ

Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti mask
Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı mask
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı! mask
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı!
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı mask
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı mask
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti mask
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL