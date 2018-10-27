Uslu’dan “Yarımcalılık” vurgusu

CHP’de Körfez Belediye Başkanlığı için ikinci aday adaylığı başvurusu yapıldı. CHP örgütlerinde uzun yıllardır siyaset yapan, Bir dönem Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şube başkanlığı da yapan Bozkurt Uslu, önceki gün ilçe binasına giderek resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Uslu, aday adaylığı dosyasını ilçe yöneticilerinden Kerim Bariç’e teslim etti.

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Törende konuşan Bozkurt Uslu, oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Kendisini “Yarımca’nın çocuğu” olarak nitelendiren Uslu, “Ben efsane Yarımcaspor’da yıllarca kaptanlık yaptım. Babam da Petkim'in kuruluşunda büyük emekler vermiş bir isim. Parti tabanından geliyorum. Buranın ekmeğini, aşını yiyen bir kardeşinizim” dedi. Öte yandan Bozkurt Uslu’nun adaylık açıklamasına kalabalık bir davetli topluluğunun katılması dikkat çekti.

Bozkurt Uslu kimdir?

1956 yılında İstanbul’da doğdu. 48 yıldır İzmit’te yaşıyor. İzmit Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Yarımcaspor’da uzun yıllar futbol oynadı ve kaptanlık yaptı. 1975-1980 yılları arasında CHP Ankara ve İstanbul Gençlik Kolları Üyesi olarak siyasete başladı. 1999-200 yılları arasında DSP İzmit İlçe Örgütlenme Komisyonu başkanlığı, 2002-2006 YTP Kocaeli Kurucu İl Başkanı, 2006-2008 yılları arasında Kocaeli Sivil İnisiyatif Kurulu Kurcu Başkanı, 2006-2009 yılları arasında ADD Kocaeli Şube başkanlığı, 2009-2010 yılları arasında CHP İl Sekreterliği yaptı. 2009 seçimleri öncesinde CHP’den İzmit Belediye Başkan aday adayı oldu. 2017 yılında ise CHP Kocaeli Referandum İl Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.