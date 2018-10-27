29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Yıldız Anaokulu’nda günler öncesinden başladı. Öğrenciler, sınıflarını bayraklarla ve balonlarla süslediler. Daha sonrasında minikler, gösteri salonunda toplandılar ve tören coşkulu bir şekilde başladı. Törende okul müdürü Raife Şahin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptıktan sonra programa geçildi. Öğrenciler Ata'larına ve Cumhuriyet’e bağlılıklarını marşlarla ve şiirlerle anlatarak çeşitli gösterilerle bunu katılımcılara sundular. Düzenlenen etkinlik sonunda gösteri salonundaki öğrencilere hitap eden Okul Müdürü Raife Şahin, çocukların teker teker bayramlarını kutlayarak onlara şeker dağıttı. Günün kalan kısmında öğrenciler gönüllerince eğlenerek bayramın coşkusunu yaşadılar.
Dün 14:19 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Dün 14:20 TSİ )
Yıldız Anaokulu'nda Cumhuriyet coşkusu
Yıldız Anaokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ı kutlamalarına erkenden başladı. Minikler Ata’larına ve Cumhuriyet’e bağlılıklarını, sergiledikleri gösterilerle bir kez daha kanıtladı.
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Dün 14:19 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz