Hasan Kahya başkan seçildi

İzmit Hacı Hızır Mahallesi Fatih Camii Kur-an Kursu Derneği olağan genel seçimleri yapıldı. Seçime iki başkan aday olarak girdi. Mevcut görevde 2 dönemdir başkanlık yapan Ahmet Dilek, Hasan Kahya ile yarıştı. Yapılan seçim sonucunda yeni başkanlık görevine Hasan Kahya seçildi. Tamamlanan yarışın ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren çiçeği burnunda başkan Kahya, “Bana güvenerek oy atan herkesten Allah razı olsun. Yönetimimle birlikte derneğimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için elimizden gelinin fazlasını yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olması, seçimlerimiz hayırlara vesile olsun” dedi.

HASAN KAHYA YÖNETİM LİSTESİ

Başkan: Hasan Kahya

Başkan Yardımcısı: Ayhan Gül

Sayman: Mehmet Akbal

Sekreter: Selim Zafer Özdemir

Üye: İsmail Furuncu