Merdivenlerden düşen kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgi ve iddialara göre, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi'nde oturan Döndü Güven, geçen hafta merdivenlerden aşağı inerken dengesini kaybederek aşağı düştü. Başını duvara çarpması sonucu ağır yaralanan Döndü Güven, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Döndü Güven doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Döndü Güven, Hacı Osman Camii'nde kılınacak olan ikindi namazı sonrasında Körfez'de toprağa verilecek.