Alınan bilgi ve iddialara göre, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi'nde oturan Döndü Güven, geçen hafta merdivenlerden aşağı inerken dengesini kaybederek aşağı düştü. Başını duvara çarpması sonucu ağır yaralanan Döndü Güven, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Döndü Güven doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Döndü Güven, Hacı Osman Camii'nde kılınacak olan ikindi namazı sonrasında Körfez'de toprağa verilecek.
Dün 14:40 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:35 TSİ )
Merdivenlerden düşen kadın hayatını kaybetti
Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi'nde oturan Döndü Güven, geçen hafta merdivenlerden aşağı inerken dengesini kaybederek aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan Güven, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Büyütmek için resme tıklayın
Dün 14:40 TSİ - Asayiş
Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz