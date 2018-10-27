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Dün 15:09 TSİ- Siyaset ( G : Dün 16:56 TSİ )

MHP’de Büyükşehir adayı Kasım ayında belli olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Kocaeli İl başkanlığına yaptığı ziyarette Kocaeli Büyükşehir  Belediye Başkanlığı ve tüm illerin adaylarının Kasım ayında belli olacağını ifade etti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın,  Kartepe Zirvesi’nde ki panele katılmak için ilimize geldi. Kartepe Zirvesi’nde ki programından bir gün önce ilimize gelen ve MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Aydın’ın ziyaretinde MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İl Başkanlı Aydın Ünlü ve parti yöneticileri hazır bulundu. Parti ziyaretinde gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Kocaeli ile ilgili yerel seçim sorusuna ise “MHP’nin Kocaeli Büyükşehir adayı Kasım ayında belli olacak” dedi.

KOCAELİ ANLAMLI BİR GÜN YAŞIYOR

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, “Kocaeli MHP olarak anlamlı bir gün yaşıyor. Hem Saffet Sancaklı’nın burada olması ziyareti anlamlı kılmıştır. Tek yürek bir karşılama olmuştur. Türkiye hem içerde hem dışarda zor süreçten geçiyor. Siyasi partiler çözüm üretmelidir.  Biri ülkenin kalkınması ve güvenliğidir. Emniyet ve güvenlik daha öncelikli gelir. Bugün biz MHP olarak bir duruş gösterirsek öncelik ülkenin bekası ve güvenliğidir. Önce ülke ve millet demektir. Biz bir ve diri olduğumuz sürece ekonomik, sanayi ve siyasi kalkınma olur” şeklinde konuştu.

MİLLET İRADESİ 15 TEMMUZ’DA ORTAYA ÇIKTI

Konuşmalarına devam eden Aydın, “MHP, cumhur ittifakını ülkenin dirliği sebebiyle sürdürmektedir. Cumhur ittifakının temelinde ülke bekası vardır. Türkiye’nin coğrafi konumu sebebiyle çok gözler önündedir. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Bu yüzden iki düşünüp bir hareket etmeliyiz. MHP, bu hassasiyetin bilincidir. MHP duruşunu bu bağlamda sürdürmektedir. 15 Temmuz’da yok olma durumdayken ülke ve millet iradesi ortaya çıkmış, tekrar Anka kuşu gibi küllerinden doğmuştur” şeklinde konuştu.

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK ÇALIŞMASI YOKTUR

Konuşmalarına devam eden Aydın, “Yerel seçim arifesindeyiz. Yerel seçimde ittifak çalışması yoktur. Bizde bir siyasi bir partiyiz. AKP de öyle. Seçimlerde biraz bireysel yarış ön plana çıkacaktır. Ama bu demek değildir, av sonrası sırtlan ve çakal tavrı sergilemeyiz. Kimseye de sergiletmeyiz. Bütün büyükşehirlerde kendi adaylarımızı belirleyip seçime çıkacağız” şeklinde konuştu.

KASIM AYI SONU NETLEŞECEK

Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli mi? sorusunu yanıtlayan Kamil Aydın, “Şu anda hazırlıklar sürüyor. Henüz  il başkanlıklarımıza ve teşkilatlarımıza seçim genelgesi daha yeni geldi.  Takvim yeni açıklandı. Her siyasi parti gibi bizde mutfağımızda aday adayları değerlendireceğiz. Kasım ayı sonunda netlik kazanacak. Hazırlık aşamasındayız” ifadelerini kullandı. Ahmet HAZER

Dün 15:09 TSİ - Siyaset

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