İYİ Parti Körfez'e Cahit Sürüm atandı

İYİ Parti'de İl Başkanlığı görevine Şanbaz Yıldız’ın gelmesi ile birlikte başlayan değişim süreci devam ediyor. Bazı ilçe başkanları görevlerine devam ederken bazı ilçe başkanlarının yerlerine ise yeni atamalar yapılmıştı. Son olarak geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Naci Kara ve yönetimi istifalarını sunmasının ardından Körfez İlçe Başkanlığı görevine Cahit Sürüm’ün getirildiği açıklandı.