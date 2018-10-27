Tryp By Wyndham ralliye hazırlanıyor

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi için geri sayım başladı. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 7. ayak yarışı, Ford Otosan’ın ana sponsorluğunda 17-18 Kasım tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilecek.
TRYP BY WYNDHAM’DA
Konaklama ve ralli merkezi olarak bu yıl Lastik-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından Başiskele sahilinde yaptırılan Tryp By Wyndham Otel seçildi. Ralli yarışlarına katılacak sporcular bu otelde konaklayacak, aynı zamanda yarışları izlemek isteyenler için otelde dev ekranlar kurulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz