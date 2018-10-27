Darıca’da lige ara gözler kupada: 1-1

2.Lig Kırmızı Grup temsilcisi Darıca G.B., tün Etimesgut deplasmanında penaltı golüyle beraberliği bir bir puanı kurtardı. Sarı Yeşilli ekibin golü 73. Dakikada penaltıdan Coşkun’dan geldi. Takım çarşamba günü kupa maçında Karabükspor’u ağırlayacak.
ETİMESGUT BELEDİYE:1-DARICA G.B.:1
STAT: Etimesgut Belediye Atatürk Stadı
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy**, Süleyman Yavaşoğlu**, Samet Özkul
ETİMESGUT BELEDİYE: Hasan**, Sabri**, Alaattin**, Ömer**, Mikail**, Samet**, Mehmet** (Caner dk.45 **), Gökhan**, Burak**, İbrahim** (Erçin dk.46 **), Mehmet** (Muhammet dk.38 **)
DARICA G.B.: Ercüment**, Mehmet**, Ramazan** (Aytaç dk.46 **), Uğur Daşdemir***, Abdullah**, Eren**, Adem** (Ahmet dk.67 **), Servan***, Zeki**, Tuncay** (Bünyamin dk.57 **), Coşkun***
SARI KARTLAR: Mehmet Yeniler dk.28, Sabri dk.65, Servan dk.71, Ömer dk.72, Mikail dk.76
GOLLER: Muhammet Emre Kalkan dk.54, Coşkun dk.73 pen.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz