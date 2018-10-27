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Dün 15:44 TSİ- Spor ( G : Dün 15:47 TSİ )

Gölcük yine berabere: 0-0

TFF 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, evinde konuk ettiği Cizrespor karşısında çıktığı karşılaşmada bekleneni veremedi. Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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Geçen hafta deplasmanda Fatsa Belediyespor’a 2-0 mağlup olan Gölcükspor, dün kendi sahasında kendisi gibi alt sıralarda yer alan Cizrespor’u konuk etti. Kırmızı siyahlılar, rakibi karşısında maça İlyas Türengül, Kadir, Ali Mert, Barış Şen, Muhammed Oğuzhan, Furkan Özyapı, İbrahim, Rıdvan, Ali Göçmen, Sercan ve Onur Özcan on biriyle mücadele verdi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında konuk ekip Cizrespor daha atak bir mücadele verdi. Fakat iki takımda aradığı golü bulamadı.

İLK YARI GOLSÜZ GEÇTİ

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Rakibi karşısında maçın 10’ncu dakikasında sonra toparlanan Gölcükspor, rakibi karşısında galibiyet golünü aradı. Maçın 26’ncı Rıdvan’ın ortasında ceza sahası içinde toplan buluşan Muhammed Oğuzhan’ın çaprazdan sert şutunda top az farkla auta gitti. 28’nci dakikada Muhammet Oğuzhan sağ kanattan rakip ceza sahası içine girdi. Furkan’a verdiği topu Furkan yerden sert vuruşunda top az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İSTEDİK OLMADI

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Karşılaşmanın ikinci yarısına daha hırslı başlayan Gölcükspor, kanatlardan geliştirdiği ataklar ile rakip kalede galibiyet golünü aradı. Maçın 48’nci dakikasında konuk ekip Mükail ile net gol pozisyonunu kaçırdı. Maçın 60’ncı dakikasında ceza sahası dışından topu önünde bulan Rıdvan’ın sert şutunu kaleci Engin iki hamlede tuttu. 78’ncı dakikada sonradan oyuna giren Uğur yerden sert vurdu. Kaleci son anda topu kornere çeldi. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 tamamlandı

GÖLCÜKSPOR:0-CİZRESPOR:0

STAT: İhsaniye İlçe      

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu**, Sezgin Şahbaz**, Mehmet Şenkaya

GÖLCÜKSPOR: İlyas***, Kadir***, Ali Mert***, İbrahim**, Onur**, Furkan**, Rıdvan***, Ali**, Sercan** (Ömer dk.70 **), Muhammet** (Erdem dk.74 ?), Barış ** (Uğur dk.60 **)

CİZRESPOR: Ergin**, Safa**, Emrah**, Mert**, Emre***, Sayim**, Burak***, Mükail** (Tekin dk.67 **), Yusuf** (Mustafa dk.72 **), Ömer***, Mazlum ** (Özer dk.85 ?)

SARI KARTLAR: Mazlum dk.26, Muhammed dk.40, İbrahim Demirer dk.48

GOLLER: Özer dk.87

Dün 15:44 TSİ - Spor

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