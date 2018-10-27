Körfezspor Şile’de yenildi ama ezilmedi: 2-0

ŞİLE YILDIZ:2-KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ:0
STAT: Şile Stadı
HAKEMLER: Ömer Şivka***, Can Öztekin***, Sabri Üstünel***
ŞİLE YILDIZ: Ersen***, Ömer***, Zafer*** (Abdullah dk.85 ?), Erkan*** (Furkan dk.71 ***), Hakan***, Furkan***, Tolunay***, Burak*** (Hasan dk.78 ?), Yetkin***, Zekeriya***, Bertuğ ***
KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ: Batuhan**, Talha**, Emir**, Osman**, Mehmet**, Emirhan Subaş**, Semih**, Emirhan Arıcı** Ahmet dk.75 ?), Emirhan Can**, Yasin** (Faruk dk.65 **), Umut ** (Mustafa dk.57 **)
GOLLER: Yetkin dk.28, Bertuğ dk.56
SARI KARTLAR: Mazlum dk.27, Furkan dk.74, Furkan Külekçi dk.80
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz