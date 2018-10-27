Dün 15:46 TSİ - Spor

Körfezspor Şile’de yenildi ama ezilmedi: 2-0

3.Lig 1.Grup temsilcisi Körfez Spor Kulübü, gençleriyle yola devam ederken, yenildi ama ezilmedi. Güçlü şampiyon adayı Şile Yıldız ile karşılaşan ekip, deplasmanda 2-0 yenildi ama direndi.