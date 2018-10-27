Gebze’de çıt yok: 0-0

3.Lig 1.Grup temsilcisi Gebzespor, dün de sahasında 2 puan birden kaybederken 0-0’lık skorla bir puan alabildi. Menekşeler teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
GEBZESPOR: 0 KOZAN BELEDİYE: 0
STAT: Gebze Alaettin Kurt
HAKEMLER: Volkan Şeker**, Erhan Gündoğdu**, Metin Yalçın **
GEBZESPOR: Kemal**, İslam**, Ferhat**, Yusuf**, Serhat**, Kemal** (Saruhan dk.73 ?), Mustafa**, Oğuzhan** (Emre Fırtına dk.45 **), Sırat**, Ziya**, Tugay**
KOZAN BELEDİYE: Yunus**, İbrahim**, Fikret**, Atakan**, Kadir**, Tuncay**, Savaş**, Yasin** (Furkan dk.84 ?), Ahmet**, Serhat**, Muzaffer** (Görkem dk.82 ?)
SARI KARTLAR: Tugay dk.56, Fikret dk.65, Tuncay dk.66, Ferhat dk.71, İslam dk.75, Savaş dk.85, Atakan dk.90,
KIRMIZI KART: Savaş dk.90 (İkinci sarıdan)
GOL: Yok.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz