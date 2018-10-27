Deplasmanda OLMUYOR OLMUYOR, OLAMIYOR: 3-0

Kocaelispor sezonun 10. maçında Diyarbekirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibine 3-0 mağlup olan Yeşil Siyahlılar, deplasmandaki kötü performansını bu maçta da sürdürdü dış sahadaki 3. yenilgisini elde etti. Bayburt, Çorum ve Serik’in berabere kaldığı haftada en kazançlı takım Diyarbekirspor oldu. Kocaelispor’un lider Bayburt ile arasındaki puan farkı ise 4’e çıktı.

KENDİ KALEMİZE ATTIK

Kocaelispor çok net goller kaçırdığı maça iyi başlayamadı. Diyarbekir 3. dakikada topu ağlara gönderdi, ağlara giden top faul gerekçesi ile gol değeri kazanmadı. Özellikle sol kanattan yüklenen ev sahibi ekip karşısında ilk gol talihsizlik sonucu ağlarımıza gitti. Mustafa’nın ceza sahasına gönderdiği topa Kemal Can ters vurdu ve Kocaelispor maçta 1-0 geriye düştü.

NET GOLLER KAÇIRDIK

13’te Diyarbakır 2. gole çok yaklaştı ve Aykut ile net gol kaçtı. Bu dakikadan sonra oyunun hakimi Kocaelispor’du. 16’da kullanılan köşe vuruşunda Murat Başak topu yakın mesafeden ıskaladı.18’de Kemal’in kafa vuruşunda top Gökhan’da kaldı. 24’te Sinan, Gökhan’ı karşısında gördü ancak topu kaleye gönderemedi. 30’da Hamza’nın pasında Burak Süleyman’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.

KIRMIZI KART+PENALTI!

32. dakikada Sinan, kaleci Gökhan’dan sıyrıldı ve topu boş kaleye göndermek üzereyken yerde kaldı. Kocaelispor tarafı kırmızı kart ve penaltı bekledi ancak karar köşe vuruşu olarak verildi.Maçın kırılma anı bu pozisyondu. 36’da Burak Süleyman ceza sahası içinde düşürüldü. Yeşil Siyahlıların penaltı beklentisi yine sonuçsuz kaldı. 45’te Süleyman’ın serbest vuruşunda sonuç çıkmadı ve ilk yarı sona erdi.

HASTALIK OLDU

Yeşil Siyahlılar, Halide Edip, Payas ve Serik deplasmanlarında olduğu gibi Diyarbekir maçında da ikinci yarının başında gol yedi. 51’de bir türlü uzaklaştırmadığımız topu Özgür sol ayağı ile sağ köşeden ağlara gönderdi. (2-0) Yeşil Siyahlılar yine de geri adım atmadı. Önce Burak Süleyman’ın serbest vuruşunda top üst direkten döndü, ardından Sefa yakın mesafeden topu ağlara gönderemedi.

AYKUT 5. GOLÜNÜ ATTI

63’te Diyarbakır ekibi farkı 3’e çıkardı. Maç boyunca Ali Keten’in kanadından yüklenen ev sahibi ekip Gölcük ve Derincespor’da forma giyen Aykut’un şutu sonrası fileleri gördü ve fark 3’e çıktı, Aykut da ligdeki 5. golünü attı. Bu dakikadan sonra Kocaelispor gardını indirdi, iki takım da bir bakıma maçın bitmesini bekledi ve karşılaşma 3-0 sona erdi.18 puanda kalan ve lider Bayburt’u 4 puan geriden takip eden Kocaelispor haftaya Cizrespor ile yine deplasmanda karşılaşacak. Öte yandan maçta sakatlanan Murat Başak’ın durumu ise hafta arasındaki kontrollerin ardından belli olacak.

MAÇIN ARDINDAN…

Maçı Diyarbakır’da izleyen 50 kadar Kocaelispor taraftarı futbolcuları tribüne çağırdı. Futbolculara konuşma yapan Hodrimeydan Lideri Enver Güler “Yenilebilirsiniz… Eyvallah… Ama bu şekilde yenilgiyi kabul edemiyoruz. 20 saat yol gideceğiz. Gideceğiz 40 saat olacak. Sıkıntı yok… 100 saat de geliriz Kocaelispor’un peşinden. Ama biz de saha içinde bir şeyler görmek istiyoruz” dedi. Erdem ÖVÜÇ

DİYARBEKİRSPOR: 3 KOCAELİSPOR: 0

DİYARBEKİSPOR

1 GÖKHAN YENİGÜN***

4 SAFFET GURUR YAZAR**

6 ÖZGÜR KEDİKLİ***

7 MUSTAFA AYDOĞDU***

5 EMRE TOSUN***

17 SEDAT DURSUN***

26 GÖKHAN KÖSEOĞLU***

54 FİKRET TOPALOĞLU***

33 EMRE PEHLİVAN***

(Dk. 67 GÖKHAN ÜNVER*)

77 TOLGA ŞAHİN**

(Dk. 74 TUGAY ADAMCIL*)

61 AYKUT ÇİFT****

(Dk. 87 AZİZ CEYLAN?)

YEDEKLER

23 İHSAN TURGUT KIRVELİ

2 ERMAN TAŞKIN

14 AHMET ÖZER

68 OSMAN BAYRAK

KOCAELİSPOR

97 VOLKAN MERT KORKMAZ*

2 FATİH ADIGÜZEL*

4 MURAT SONER BAŞAK*

(Dk. 55 ONUR ÖZTONGA*

5 KEMAL CAN AYDEMİR*

6 MERT YAVUZ*

(Dk. 46 GÖKDENİZ BAYRAKDAR*)

8 SEFA NARİN*

10 BURAK SÜLEYMAN*

11 SİNAN PEKTEMEK*

(Dk. 80 RIZA ALTINTAŞ?)

12 MESUT ÖZDEMİR**

41 HAMZA MUTLU*

50 ALİ KETEN*

YEDEKLER

1 CAN EMRE YÜCEL

17 MEHMET CELİL ÇELİK

14 KEREM YILDIRIM

99 KEREM YILDIRIM

STAT: Seyrantpe

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş*, Mikail Can*, Halit Karacabay***

GOLLER: Dk. 11: Kemal Can (Kendi kalesine) Dk. 51 Özgür, Dk. 63 Aykut Çift (Diyarbekir)

SARI KART: Dk. 45 Saffet (Diyarbekir)