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Dün 16:11 TSİ- Spor ( G : Dün 16:13 TSİ )

Kocaelispor’u Sertan Çelikten karşıladı

Kocaelispor, Diyarbakır deplasmanında samimi bir şekilde karşıladı.

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Kocaelispor, Diyarbakır deplasmanında samimi bir şekilde karşıladı. Önceki akşam saat 18.00 uçağı ile Diyarbakır’a hareket eden kafile 20.00 sularında Doğu iline sağ salim indi. Kafileyi bir dönem ilimizde de görev yapan başarılı polis memuru Sertan Çelikten ile ekip arkadaşları karşıladı. Çelikten yönetime ve kaptan Hamza’ya çiçek takdim ederken, Kocaelispor’a kamp yaptıkları Novotel’e kadar eşlik etti. Çelikten “Kocaeli’nin ve Kocaelispor’un yeri benim için tarif edilemez. Kendilerini görev yaptığım güzide şehrimiz Diyarbakır’da ağırlamak bizim için gururdur” ifadesine yer verdi.

Dün 16:11 TSİ - Spor

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