Cengiz Çakar: "Şehri birlikte yöneteceğiz"

CHP İzmit Belediye Başkan aday adayı Cengiz Çakar, beraberinde Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Hasan Hüseyin Çakar ve CHP’li Sefa Sözer ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Çakar, “İzmit Belediye başkanlığına talip oldum. İzmit’te yeniden seçimi kazanmak için çalışacağız. Sosyal hayat, iş dünyası ve spor alanlarında oldukça aktif bir profil izledim. Bu çevre içerisinde aday olmam için gelen ikazlara cevap verdim ve bir adım attım. Eğer İzmit’te seçimi kazanırsak, bu kentin liyakatli insanlarıyla proje bazlı olarak çalışacağız. Ortak akıl oluşturup, kentin kalkınmasını hep birlikte sağlayacağız” dedi.

BAŞKASININ BAŞARISIZLIKLARINA DAYALI SİYASET YAPMAM

CHP’li Çakar, “Ben başka insanların başarısızlıklarını koz kullanarak siyaset yapmam. Gücüme, tecrübeme, birikimlerime ve dostlarıma güvenerek başarıya ulaşmaya çalışırım. AK Parti’nin adayı kim olursa olsun, karşısında başarılı olacağıma inanıyorum. Şu kadarını söyleyeyim, karşıma Binali Yıldırım’ı bile aday koysalar fark etmez” dedi.

CENGİZ ÇAKAR’I TANIYALIM

1968 yılında İzmit’te dünyaya gelen Cengiz Çakar, kentte sevilen bir isim. Evli ve iki çocuk sahibi Çakar, Akdeniz Üniversitesi mezunu. İnşaat Yüksek Teknikeri olan Çakar, halen ilimizde müteahhitlik yapıyor. CHP’nin pek çok kademesinde görev yaptı. Bekirpaşa beldesinin kurucu başkanlığı, İzmit Belediyesi meclis üyeliği (2009-2017), mahalle temsilciliği bunlardan bazılarıdır.