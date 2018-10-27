Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 16:15 TSİ- Siyaset ( G : Dün 16:18 TSİ )

Cengiz Çakar: "Şehri birlikte yöneteceğiz"

CHP İzmit’in Belediye Başkan adaya adayı Cengiz Çakar, “Adaylık, akabinde belediye başkanlığı nasip olursa, bu şehri uyum içerisinde hep birlikte yöneteceğiz” diyerek İzmitli seçmenlere seslendi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP İzmit Belediye Başkan aday adayı Cengiz Çakar, beraberinde Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Hasan Hüseyin Çakar ve CHP’li Sefa Sözer ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Çakar, “İzmit Belediye başkanlığına talip oldum. İzmit’te yeniden seçimi kazanmak için çalışacağız. Sosyal hayat, iş dünyası ve spor alanlarında oldukça aktif bir profil izledim. Bu çevre içerisinde aday olmam için gelen ikazlara cevap verdim ve bir adım attım. Eğer İzmit’te seçimi kazanırsak, bu kentin liyakatli insanlarıyla proje bazlı olarak çalışacağız. Ortak akıl oluşturup, kentin kalkınmasını hep birlikte sağlayacağız” dedi.

BAŞKASININ BAŞARISIZLIKLARINA DAYALI SİYASET YAPMAM

basliksiz-1-1540646276.jpg?

CHP’li Çakar, “Ben başka insanların başarısızlıklarını koz kullanarak siyaset yapmam. Gücüme, tecrübeme, birikimlerime ve dostlarıma güvenerek başarıya ulaşmaya çalışırım. AK Parti’nin adayı kim olursa olsun, karşısında başarılı olacağıma inanıyorum. Şu kadarını söyleyeyim, karşıma Binali Yıldırım’ı bile aday koysalar fark etmez” dedi.

CENGİZ ÇAKAR’I TANIYALIM

1968 yılında İzmit’te dünyaya gelen Cengiz Çakar, kentte sevilen bir isim. Evli ve iki çocuk sahibi Çakar, Akdeniz Üniversitesi mezunu. İnşaat Yüksek Teknikeri olan Çakar, halen ilimizde müteahhitlik yapıyor. CHP’nin pek çok kademesinde görev yaptı. Bekirpaşa beldesinin kurucu başkanlığı, İzmit Belediyesi meclis üyeliği (2009-2017), mahalle temsilciliği bunlardan bazılarıdır.

Dün 16:15 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu! mask
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu!
Hürriyet: Yaşananlar kaza değil, cinayet! mask
Hürriyet: Yaşananlar kaza değil, cinayet!
Darıca Belediye Başkan Adayı Törk’ten ilk açıklama mask
Darıca Belediye Başkan Adayı Törk’ten ilk açıklama
Okay Memiş, Erzurum Valiliğine atandı mask
Okay Memiş, Erzurum Valiliğine atandı
Cengiz Çakar: "Şehri birlikte yöneteceğiz" mask
Cengiz Çakar: "Şehri birlikte yöneteceğiz"
İşte CHP’deki belediye aday adayları mask
İşte CHP’deki belediye aday adayları
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI! mask
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti mask
36 yıllık kuaför Ülker Tuflu, hayatını kaybetti
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem mask
Kocaeli'de sabaha karşı art arda 2 deprem
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü mask
Sakarya'ya da mevsimin ilk karı düştü
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu! mask
CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 2. aday adayı belli oldu!
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı

GALERİ

Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti mask
Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı mask
Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı! mask
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 yaralı!
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı mask
Kocaeli TEM’de 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı mask
Trabzonlular dernek binasını Bakan Soylu açtı
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti mask
Şarjdaki cep telefonu 7 kişilik Suriyeli ailenin evini kül etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL