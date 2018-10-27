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Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!

İzmit-Kandıra yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Kandıra arasındaki yolda bir cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre otomobildeki aynı aileden 4 kişi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin isimleri Murat Attilla Gökkaya, Merve Gökkaya, Nafize Gökkaya, Yunus Emre Gökkaya ve Ayşe Çelik olarak açıklandı. Nuri AKÇAHARMAN

Dün 21:07 TSİ - Asayiş

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Yorumlar

(4)
04

Ceti̇n Aktas - Bu ölen ve yaralanan insanların vebali, sorumlusu olan siyasilerdir . Vebali boyunlarında asılı bir şekilde Allah'a hesap verecekler

Yanıtla . 2Beğen 28 Ekim 12:08
03

Mixxpattaya - Adalet herkese adalet..cezaları arttırmakla olmuyor bu işler..

Yanıtla . 0Beğen 28 Ekim 11:45
02

Engin - Otomobiller teneke gibi en ufak kazada ölüm oluyor ,devlet sadece trafik cezalarını artırıp önlem aldığını zannediyor gerçeklerden kaçıyor insanlar ölüyor ne dır bu araçların bu kadar teneke olmadı çivili biçimi yapıyorlar lakin hiç bir sağlamlık yok devlet büyüklerinin de otomobil devletine gücü yetmiyor tük araclaruı kazalara karşı kaporta aksamını ezilmez kırılmaz yapmaları bütün ölümlü kazalarını önler lakin bu yapacak devlet yok yani insanlar ölmeye yok olmaya devam edecek unutmayın cezaları artırmak bu milletten gerçekleri saklamaktır

Yanıtla . 1Beğen 28 Ekim 11:35
01

Hekimoğlu - Allah rahmet eylesin

Yanıtla . 1Beğen 27 Ekim 21:21
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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