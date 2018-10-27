Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!

Engin - Otomobiller teneke gibi en ufak kazada ölüm oluyor ,devlet sadece trafik cezalarını artırıp önlem aldığını zannediyor gerçeklerden kaçıyor insanlar ölüyor ne dır bu araçların bu kadar teneke olmadı çivili biçimi yapıyorlar lakin hiç bir sağlamlık yok devlet büyüklerinin de otomobil devletine gücü yetmiyor tük araclaruı kazalara karşı kaporta aksamını ezilmez kırılmaz yapmaları bütün ölümlü kazalarını önler lakin bu yapacak devlet yok yani insanlar ölmeye yok olmaya devam edecek unutmayın cezaları artırmak bu milletten gerçekleri saklamaktır