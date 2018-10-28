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Yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı

Çayırova'da yol verme tartışmasından başlayan kavgada pompalı tüfekle yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

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Çayırova’da yol verme kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay 20.30 sıralarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayırova Menderes Caddesi ile 114 Sokak kesişiminde 2 otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine yumruklaşmaya dönüşen kavgada, taraflar ayrıldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İsmi öğrenilemeyen sürücülerden biri daha sonra tartışma yerine pompalı tüfekle gelerek tartıştığı şahsa ateş etti. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken, tüfekten çıkan saçmalarla bazı iş yerlerinin camları hasar gördü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı şahıs, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 09:32 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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