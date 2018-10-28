Park halindeki araç alev aldı

Olay, saat 1.30 sularında İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Ahmet Yılmaz isimli bir vatandaşa ait 41 AAT 010 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında park halindeyken, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin sardığı aracı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan çevredeki vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik önlemi alırken, diğer yandan da aracı saran alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile araçta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında büyük maddi hasarın oluştuğu araç, kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz