Hürriyet: Yaşananlar kaza değil, cinayet!

"İzmit-Kandıra yolunda önceki akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden beş canımızda Allah’tan rahmet dilerken, ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise acil şifalar diliyorum.

O dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın ve AKP’li kent yöneticileri 2016 yılında el ele, kol kola temelini attıkları Kandıra duble yol çalışmasının halen daha bitirilmemesi, maalesef insanların canlarına mal olmaya devam ediyor. Yaşanan üzücü kazalar, kaza olmaktan çıktı ve birer cinayet haline geldi. Kandıra duble yolu hayal haline gelirken, insanlarımız o yolda bir bir can vermeye devam ediyor.

Bütün bu canların yitip gitmesinin nedeni sadece trafik canavarı değildir. O yolun düzeltilebileceğini bilmelerine rağmen bunu yapmayanlardır. Güçlerinin yeteceğini bildikleri halde Kandıra yolunun, Ölüm Yolu’na evrilmesine şahit olanlar da en az trafik canavarı kadar suçlular ve biz hepimizin tanıdığı bu suçlularla mücadele etmeye, ne olursa olsun halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Bir kez daha Kandıra yolunda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum."