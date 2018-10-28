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Andız: Yaşanan bu olay kabul edilemez

Tunceli’de önceki akşam iki askerin donarak hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada #Donuyoruz etiketiyle tepkiler gösterildi. CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız da kişisel sosyal medya hesabından tepkisini ortaya koydu.

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Tunceli kırsalında teröristlere karşı yürütülen operasyonda soğuk hava koşulları sebebiyle önceki akşam donarak şehit olan iki Mehmetçiğimizin ardından sosyal medyada #Donuyoruz etiketiyle tepkiler yağdı. Tüm Türkiye’yi yasa boğan bu acı olaya tepkisiz kalmayan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız da kişisel sosyal medya hesabından tepkisini ortaya koydu.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Yaşanan bu olayın kabul edilemez olduğunu dile getiren CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “21. yüzyılda, ileri teknoloji döneminde askerlerin donarak şehit olmaları oldukça vahim, kabul edilemez bir durumdur. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Asım Türkel ve Ferruh Dikmen’e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ANDIZ’IN SOSYAL MEDYA PAYLAMIŞI

Saray’ın hurma ağaçlarını toprak altından ısıtmak için Fransa’dan ekip getiren devlet sizlere sahip çıkamadı. Mekanınız cennet olsun, Kahraman, Yiğit Türk askeri! #Donuyoruz

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Bugün 09:46 TSİ - Siyaset

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