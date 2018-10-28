Özel çocukların çalıştığı Belsa B Blok girişindeki Down Kafe’yi Körfez Safir Koleji öğrencileri de ziyaret etti. Öğretmenleriyle birlikte kafeyi ziyaret eden, çalışanlarla birlikte şarkı ve Türküler söyleyen öğrenciler hoşça vakit geçirmenin keyfini yaşadılar. Down Kafe’den oldukça etkilendiklerini söyleyen öğrenciler “ İzmit’te böylesine anlamlı bir yerin bulunması büyük bir şans” dediler.
Bugün 09:48 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:49 TSİ )
Öğrencilerden Down Cafe'ye ziyaret
İzmit Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan Down Kafe’nin ziyaretçileri eksik olmuyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:48 TSİ - Gündem
Anket Ekmek zammının geri alınması doğru bir karar mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz